التضامن: عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها 10 ملايين و529 ألف مواطن

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و529 ألفا و320 مواطنا ومستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر يونيو الجارى .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، قد وجهت ببدء صرف معاشات يونيو الجارىً من بنك ناصر للعملاء اعتبارا من بداية الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة.

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف معاشات يونيو وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.