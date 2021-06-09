اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:07 م
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التضامن: عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها 10 ملايين و529 ألف مواطن

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:00 م
التضامن: عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين منها 10 ملايين و529 ألف مواطن وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليا من 10 ملايين و529 ألفا و320 مواطنا ومستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر يونيو الجارى .

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، قد وجهت ببدء صرف معاشات يونيو  الجارىً من بنك ناصر للعملاء اعتبارا من بداية الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة.

وتواصل  الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعى صرف معاشات يونيو  وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.


التضامن

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اصحاب المعاشات

اخبار مصرية

وزيرة التضامن الاجتماعى

بنك ناصر الاجتماعى

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