أخبار × 24 ساعة.. أجواء شديدة الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالي:
الحكومة: وسائل النقل تعمل بصورة طبيعية عدا الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات
أشرف السعد يصل مطار القاهرة بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما
الأوقاف: مدة تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق والخطبة 10 دقائق
أ.ش.أ: مصر للطيران تعلن حظر دخول المسافرين من مصر لسلطنة عمان بداية من الجمعة
رئيس الوزراء: المواطن عليه دور فى تطبيق إجراءات ضمان سلامته وسلامة المجتمع
الحكومة تعلن غلق المحلات والكافيهات والمولات من 9 مساء اعتبارا من الغد.. صور
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