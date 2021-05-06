اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. أجواء شديدة الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الخميس، 06 مايو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. أجواء شديدة الحرارة بمختلف الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة أحوال الطقس بالقاهرة - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالي:
 
الحكومة: وسائل النقل تعمل بصورة طبيعية عدا الحافلات الجماعية وأتوبيسات الرحلات
 
أشرف السعد يصل مطار القاهرة بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما
 
الأوقاف: مدة تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق والخطبة 10 دقائق
 
أ.ش.أ: مصر للطيران تعلن حظر دخول المسافرين من مصر لسلطنة عمان بداية من الجمعة
 
رئيس الوزراء: المواطن عليه دور فى تطبيق إجراءات ضمان سلامته وسلامة المجتمع
 

كورونا

صلاة العيد

قرارات مجلس الوزراء

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