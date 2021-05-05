5 أيام إجازة وغلق المحلات 9 مساء.. قرارات أعلنتها الحكومة وتطبق من الغد.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا أعلن فيه عدد من القرارات سيتم تطيقها اعتبارا من غدا الخميس ولمدة أسبوعين ، وحتى 21 مايو.

-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساءا مع السماح باستمرار خدمة الديليفرى

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق

-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات

-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال





-إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو

إنفوا قرارات العيد





قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (1)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (2)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (3)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (4)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (5)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (6)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (7)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (8)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (9)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (10)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (11)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (12)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (13)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (14)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (15)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (16)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (17)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (18)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (19)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (20)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (21)



قرارات الحكومة فى العيد لمواجهة كورونا (22)