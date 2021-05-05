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أشرف السعد يصل مطار القاهرة بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما

الأربعاء، 05 مايو 2021 10:05 م
أشرف السعد يصل مطار القاهرة بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما أشرف السعد - صورة أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى

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وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، رجل الأعمال أشرف السعد، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال سابقا، بعد فترة غياب عن مصر تجاوزت الـ26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن.
 
ووصل "السعد"، على متن طائرة الخطوط المصرية القادمة من لندن تحمل رقم ms 778، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة.
 
وكانت قد كشفت مصادر قضائية، أن رجل الأعمال أشرف السعد غير مطلوب على ذمة قضايا جنائية سوى قضية واحدة وهى قضية توظيف الأموال التي كان يحقق فيها المدعى العام الاشتراكى عام 1993، الذي تحول مسماه إلى جهاز الكسب غير المشروع، وانتهى الجهاز فيها برفع التحفظ عن أموال السعد بعد إعادة الأموال للمودعين لدى شركته.
 
محمد أشرف السيد علي سعد، الشهير بأشرف السعد من مواليد 1 يناير 1954، وهو رجل أعمال مصري، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال التسعينات، حيث وصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه.

 


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