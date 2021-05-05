مستشار الرئيس: إصابات كورونا فى مصر ما زالت تحت السيطرة ونوفر كل الإمكانيات

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن حالات الإصابات بفيروس كورونا ما زالت في زيادة، وتعم الكثير من المحافظات، وفى المقدمة محافظات القاهرة الكبرى، ثم بعض المحافظات الأخرى، موضحا أن هذا الوضع تحت السيطرة والرعاية وتوفير كل الإمكانيات والطاقات والمستلزمات لرعاية المرضى في هذه المرحلة.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاحات المتنوعة والمعتمدة دوليا والمعتمدة في بلد المنشأ، حيث تحصل على كمليات كبيرة التي تصل لمصر من الدول التي تعاقدت مصر معها أو مبادرة كوفاكس، حيث إن هناك مصادر مختلفة للحصول على أكبر عدد من اللقاحات، كما أن استخدام اللقاحات واستدعاء المصريين للتطعيم موجود باستمرار، والموضوع يسير نحو توفير اللقاحات بشكل مستمر وتوفير أماكن الحصول على اللقاحات، داعيا المواطنين للاستجابة لتلك الحملات الخاصة بالتطعيم بلقاحات كورونا.



ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا الهندى يتواجد في 20 بلدا، بينهما 3 بلدان في منطقة الشرق الأوسط، ولكن لم يصل مصر حتى الآن، كما أن هناك حالة ترقب وتحسب واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من إمكانية وجوده بمصر، متابعا: حتى هذه اللحظة إن شاء الله لا يوجد في مصر.



وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: نتعامل مع الموجة الثالثة لكورونا على أنها وباء جديد، حيث نتعامل معه بهذا المنطق، ولا يوجد اختلاف جوهرى بين أعراض الموجة الثالثة بكورونا والموجات السابقة لكورونا، وهناك إصابات ولكن إصابات عائلية بين العائلات، ولا يوجد اختلاف فى الأعراض بينه وبين الموجات السابقة، مطالبا المصريين بتقليل التجمعات واللقاءات وعدم الذهاب للأماكن المغلقة للحفاظ على أنفسنا من هذه الأزمة.