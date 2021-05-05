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أ.ش.أ: مصر للطيران تعلن حظر دخول المسافرين من مصر لسلطنة عمان بداية من الجمعة

الأربعاء، 05 مايو 2021 08:02 م
أ.ش.أ: مصر للطيران تعلن حظر دخول المسافرين من مصر لسلطنة عمان بداية من الجمعة طائرة ركاب _ صورة أرشيفية

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أكدت شركة مصر للطيران، أنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 7 مايو 2021 وحتى إشعار آخر، ويٌستثنى من ذلك القرار المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم وذلك وفقًا للإجراءات المُطبقة على دخول هذه الفئات للسلطنة.

يأتى ذلك فى ضوء التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بسلطنة عمان فى هذا الشأن.

وأهابت مصر للطيران، فى بيان اليوم  الأربعاء ، بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من القاهرة إلى مسقط ضرورة مراجعة مركز الاتصالات 1717 أو زيارة أى من مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

 


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