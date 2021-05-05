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الأوقاف: مدة تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق والخطبة 10 دقائق

الأربعاء، 05 مايو 2021 08:57 م
الأوقاف: مدة تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق والخطبة 10 دقائق صلاة العيد
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مدة تكبيرات العيد لن تزيد عن 7 دقائق، فيما لم تزد مدة الخطبة عن 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.
 
وأضاف جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن ضوابط صلاة العيد هي: 
1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.
2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.
4. اصطحاب المصلى الشخصي.
5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
6. عدم فتح دورات المياه.
7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق .
8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق . 
9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة . 
10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.
11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.
 
واختتم وزير الأوقاف::حافظوا على بيوت الله مفتوحة .. حافظوا على أنفسكم .. التزموا بالإجراءات ، حتى يظل العيد فرحة . وكل عام والجميع بكل خير ومصر وأهلها بكل خير".
 
 
 
 
 
 
 

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