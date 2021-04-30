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حصاد الوزارات.. تصنيع 10 قطارات محليا بمكون مصرى 25% بصفقة القطارات الجديدة

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. تصنيع 10 قطارات محليا بمكون مصرى 25% بصفقة القطارات الجديدة مترو الأنفاق - أرشيفية
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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