وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات المجمع الأكاديمى الجديد للجامعة المصرية اليابانية

كتب محمد صبحى

تفقد خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الإنشاءات الخاصة بالمجمع الأكاديمى الجديد للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-Just) بمدينة برج العرب الجديدة، والمجمع الأكاديمى الجديد تحت الإنشاء، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناءه واستكمال بناء الحرم الدائم للجامعة المصرية اليابانية خلال افتتاح المرحلة الأولى من بناء هذا الحرم أثناء زيارته الجامعة فى 16 سبتمبر 2020.

وأشار بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق اسم (شينزو أبي) رئيس وزراء اليابان السابق على المجمع العلمى الأكاديمى الجديد للجامعة، تقديرا للصداقة والتعاون البناء بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان "الذى اعتزل العمل السياسى فى بلاده لظروف صحية طارئة"، علما بأن التعاون بين الزعيمين المصرى واليابانى، أثمر عن العديد من الانجازات فى المشروعات القومية العملاقة فى جمهورية مصر العربية ومنها "المتحف المصرى الكبير، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق".

وذكر البيان أن المجمع الأكاديمى يحتوى على 14 مبنى لكليات وبرامج أكاديمية تهدف إلى تخريج شباب مصرى قادر على تلبية متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، حيث أن البرامج اﻷكاديمية (المرحلة الجامعية الأولى - مرحلة البكالوريوس - الدراسات العليا) يتم الإعداد والتخطيط لها بالشراكة مع الأساتذة المصريين والخبراء اليابانيين العاملين بالجامعة، وبمشاركة الأكاديميين اليابانيين من 13 جامعة متعاونة مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛ وتهدف جميع البرامج الدراسية التى تقوم بتقديمها الجامعة على خدمة الصناعة المصرية والعمل على توطينها ونقل التكنولوجيا والمعرفة المدعومة بالابتكار والتميز العلمي، وسوف يتم افتتاح عدد من هذه البرامج خلال العام الجامعى القادم 2021/2022 لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من البرامج المهنية التى تهدف إلى تنمية قدرات العاملين بعدد من الصناعات المحورية المصرية من خلال التعاون مع العديد من الوزارات المعنية والهيئات الصناعية.

وأشاد الوزير خلال تفقد أعمال البناء لاستكمال كامل الحرم الدائم للجامعة بسرعة البناء، والذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويقوم بالتنفيذ 7 شركات من القطاع الخاص، وقطاع الأعمال، ومن المقرر الانتهاء من بناء الحرم الجامعى للجامعة المصرية اليابانية بالكامل خلال عامين تنتهى فى سبتمبر 2023، بالإضافة إلى المنطقة الأكاديمية والتى تحوى 14 مبنى أكاديمى (كلية + برامج) والتى أطلق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى اسم رئيس وزراء اليابان السابق، التى استقبلت بكامل التقدير من سفير اليابان بالقاهرة، وكذلك جميع الخبراء اليابانيين والمتعاونين مع الجامعة، وقد أشادوا جميعا بالقيم الرفيعة التى تتحلى بها الشخصية المصرية متمثلة فى رئيس جمهورية مصر العربية.

ويحتوى الحرم الدائم بالإضافة إلى المنطقة الأكاديمية، ثلاث مناطق أخرى ومنطقة الزائرين وتحوى على مناطق للمعارض والشركات الصناعية وقاعات للتداول والمؤتمرات وفندق، ومنطقة الخدمات العامة والطلابية ويوجد بها استاد قانونى لكرة القدم، وملاعب مفتوحة للتنس وكرة اليد والسلة وصالة مغطاة للألعاب الدفاعية اليابانية، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى بنين/بنات (4)، والمنطقة الرابعة وهى الإسكان الطلابى والإدارى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهاز الإدارى بها.

وتم التصميم الهندسى لحرم الجامعة من قبل أكبر الشركات الاستشارية اليابانية، من خلال مسابقة دولية فازت بها الشركة ( IAA )، وتهدف المنطقة السكنية إلى استيعاب حوالى عشرة آلاف طالب، بالإضافة إلى 2000 طالب يقيموا حاليا فى الحرم الثانوى والذى بدأت الجامعة العمل فيه منذ 2010 (تاريخ نشأة الجامعة) وحتى 2020، وكذلك إتاحة إقامة الجهاز الأكاديمى والإداري، مما يخلق مجتمع متكامل يكون نواة تغيير صورة مدينة برج العرب الجديدة إلى مدينة مثالية تتعاون بها الجامعة مع جهاز المدينة؛ حيث تقدم الجامعة المشورة إلى الجهاز فى العديد من المشاريع القائمة المستقبلية لتكون مدينة ذكية تتوافر بها عناصر الأمن فى التنقل والتوسع والحفاظ على نمط يتوافق مع بيئة المنطقة الجغرافية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على حرصه الشديد على متابعة أعمال التشييد والبناء؛ للتأكد من سير هذه الأعمال وفقا للجداول الزمنية، وحفاظا على الطابع المميز لمبانى الجامعة الذكية التى تقدم حلولًا للتنمية المستدامة.