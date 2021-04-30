وزير الأوقاف عن عيد العمال: الصيام يدعو للعمل وليس الكسل.. فيديو وصور

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، والذى تم افتتاحه قبل صلاة الجمعة.



وتحدث الدكتور محمد مختار جمعة، خلال خطبة الجمعة، عن يوم بدر والعشر الأواخر من رمضان ويوم العمال، موضحًا أن الدين والوطن لا يحمل لواءهمها جيل واحد إنما يحمل لواءهمها أجيال إثر أجيال، كما كان أصحاب النبي أسود في الدفاع عن الحق بجانب نبينهم، فالدين يحتاج إلى رجال يحملون لواءه إلى يوم القيامة، والعاشر من رمضان كان تحرير سيناء وما زال أبناء هذا الوطن يضحون فداء له.



وأضاف الدكتور محمود مختار، "أننا فى اليوم الثامن عشر من شهر رمضان ومقبلون على أيام مباركة وهى العشر الأواخر من رمضان وفى هذه الليالى ليلة مباركة وهى ليلة القدر"، لافتًا إلى أن العمر سيمر والدنيا وعندما سأل نوح كيف رأيت الدنيا قال كمن بني بيتًا له بابان دخل من باب وخرج من باب.