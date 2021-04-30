اليوم السابع
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وزير الأوقاف عن عيد العمال: الصيام يدعو للعمل وليس الكسل.. فيديو وصور

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:38 م
وزير الأوقاف عن عيد العمال: الصيام يدعو للعمل وليس الكسل.. فيديو وصور
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن يوم العمال يأتى للتأكيد على قيمة العمل، والصيام يدعو إلى العمل وليس الكسل، ولا تؤجل أعمالك إلى بعد رمضان، مقدمًا التحية لكل عامل ولكل صانع وجندى وشرطى ووطنى يحمى الوطن.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور، والذى تم افتتاحه قبل صلاة الجمعة.

وتحدث الدكتور محمد مختار جمعة، خلال خطبة الجمعة، عن يوم بدر والعشر الأواخر من رمضان ويوم العمال، موضحًا أن الدين والوطن لا يحمل لواءهمها جيل واحد إنما يحمل لواءهمها أجيال إثر أجيال، كما كان أصحاب النبي أسود في الدفاع عن الحق بجانب نبينهم، فالدين يحتاج إلى رجال يحملون لواءه إلى يوم القيامة، والعاشر من رمضان كان تحرير سيناء وما زال أبناء هذا الوطن يضحون فداء له.


وأضاف الدكتور محمود مختار، "أننا فى اليوم الثامن عشر من شهر رمضان ومقبلون على أيام مباركة وهى العشر الأواخر من رمضان وفى هذه الليالى ليلة مباركة وهى ليلة القدر"، لافتًا إلى أن العمر سيمر والدنيا وعندما سأل نوح كيف رأيت الدنيا قال كمن بني بيتًا له بابان دخل من باب وخرج من باب.

مسجد-عمر-بن-الخطاب
مسجد-عمر-بن-الخطاب

 

مسجد-عمر-بن-الخطاب-بعد-الافتتاح
مسجد-عمر-بن-الخطاب-بعد-الافتتاح

 

وزير-الاوقاف
وزير-الاوقاف

 

وزير-الأوقاف-بالمسجد
وزير-الأوقاف-بالمسجد

 

وزير-الأوقاف-يفتتح-مسجد-عمر-بن-الخطاب-بدمنهور
وزير-الأوقاف-يفتتح-مسجد-عمر-بن-الخطاب-بدمنهور

 


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