الأوقاف: افتتاح 1300 مسجد جديد وصيانة وترميم 95 فى أقل من 8 أشهر

كتب على عبد الرحمن

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، اليوم، الجمعة، مسجد عمر بن الخطاب بحى إفلاقه – مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة بتكلفة 9.5 مليون جنيه إضافة إلى 5 مساجد أخرى بالمحافظة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا اليوم، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (115) مسجدًا، منها (111) مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و (6) مساجد صيانة وترميمًا، وإجمالى ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية (1395) مسجدًا، منها (1300) مسجد "بناء جديدا أو إحلالًا وتجديدًا أى بناء كاملا أيضا، و(95) مسجدًا صيانة وترميمًا .

والمساجد التى افتتحتها وزارة الأوقاف اليوم هى:

مديرية أوقاف البحيرة

1- عمر بن الخطاب بحى إفلاقه- مركز ومدينة دمنهور

2- الرحمة – قرية الانشا - الرحمانية

3- نجع الشيخ عون- قرية الحاجر سيدى غازى كفر الدوار ثان

4- أبو الطبول البحري- زاوية حمور الدلنجات ثان

5- خالد بن الوليد- جبارس – إيتاى البارود ثان

6- عزبة فودة- زاوية صقر – أبو المطامير أول

مديرية أوقاف الغربية

7- الحمرة الجديدة – برما – طنطا أول

مديرية أوقاف مرسى مطروح

8- الهدى- ك4- مطروح

مديرية أوقاف المنيا

9- عمار بن ياسر- الجبارتى – بنى عبيد

10- فهمى عبد العال- منقطين - سمالوط

11- شلبى – بندر مغاغة

12- مبارك الشرقى – عزبة مبارك – بلنصورة – أبو قرقاص

13- الرحمن- عرب الشيخ تمى – أبو قرقاص