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انتظام صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين لمن تخلفوا عن المواعيد

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:00 م
انتظام صرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين لمن تخلفوا عن المواعيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2.696 مرشد سياحى بشكل منظم من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلى الموقع الالكترونى وزارة التضامن الاجتماعى.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن قد قررت صرف دعم استثنائى للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

وصرحت وزيرة التضامن بأن الدفعة الأولى تم صرفها فى سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية فى فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد لافته الى إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتى استجابة للتظلمات التى تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف فى المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم فى الدعم أو الذهاب الى مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.

وتأتى مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين فى القطاع السياحى فى مثل هذه الظروف.

 


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