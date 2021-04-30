مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا يساعد مصرية فى حصولها على معاش زوجها

كتبت آية دعبس

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "ف.م" من محافظة الشرقية لمساعدتها فى الحصول على معاش زوجها "م.ع" الذى كان يعمل بايطاليا وتوفي مصر في 14 فبراير 2021 ، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، إن رئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان كان يعمل بإيطاليا ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، والنتيجة أن الأسرة تستحق معاش غير مباشر.

وقام مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بإبلاغ المواطنة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابه البنكى بالقاهرة.