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القوى العاملة: تعيين 614 شابا واستخراج 603 شهادات قياس مهارة فى المنيا

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:31 ص
القوى العاملة: تعيين 614 شابا واستخراج 603 شهادات قياس مهارة فى المنيا توظيف
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بتعيين 614  شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم شابان من ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2362 شاباً، وتوفير 2910 فرص عمل، فضلاً عن إستخراج 603 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.
 
وقال الوزير: إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني، بتقييم 14 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة استفاد منها 300 متدرب.
 
وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر مارس الماضى بالتفتيش على 460 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 8 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 159 محضراً سلامة وصحة مهنية و11 حالة غلق إداري و34 ندوات توعية (اعرف - احمي نفسك)، فضلاً عن بحث 37 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.
 
وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 17 منحة مولود جديد بإجمالي 34 ألف جنيه، و6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و3 منح وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى صرف 50 ألفاً و615 جنيه للرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 11 عاملاً من المسجلين بالإدارة.
 
أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1101 منشأة دورى وحملات يعمل بها 3239 عاملاً، وأسفر التفتيش عن تحرير 181 محضر مخالفة لقانون العمل، كما تلقت المديرية 34 شكوى عمالية، تم تسوية 2 منها، وإحالة 14 للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتان، و16 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.
 
أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 620 منشأة .

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