حصاد الوزارات..الصحة للمواطنين: توجهوا للمستشفى عند الشعور بأعراض كورونا أو اتصلوا بـ105

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حصاد الوزارات..الصحة للمواطنين: توجهوا للمستشفى عند الشعور بأعراض كورونا أو اتصلوا بـ105الخميس، 22 أبريل 2021 05:00 م
كورونا
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شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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