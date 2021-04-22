الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من 25 أبريل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر أبريل عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن يكون ذلك بدلاً من يوم الأحد الموافق 25 من شهر أبريل 2021.
الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من 25 أبريلالخميس، 22 أبريل 2021 02:37 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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