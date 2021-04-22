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وزير التعليم يعلن عقد امتحانات أبريل المجمعة لصفوف النقل الأسبوع المقبل

الخميس، 22 أبريل 2021 08:08 ص
وزير التعليم يعلن عقد امتحانات أبريل المجمعة لصفوف النقل الأسبوع المقبل طلاب المدارس ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل  بنظام الامتحانات المجمعة للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
 
وحذر وزير التربية والتعليم من بعض المواقع على السوشيال ميديا لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، مشددا "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى هذه".
 
وتابع الوزير: إن كل هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم إننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيس بوك وتويتر وواتس آب.
 
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