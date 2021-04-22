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الصحة تكشف فائدة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 أبريل 2021 12:23 م
الصحة تكشف فائدة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل تلقى المواطنين لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة أن لقاح كورونا يمنح المواطنين بجرعتين مضيفة أن الجرعتين لا يمكن الاكتفاء بواحدة منهم ولا يمكن الحصول على الثانية إلا بالحصول على الجرعة الأولى.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن المدة بين الجرعة الأولى والثانية في لقاح سينوفارم الصينى 21 يوما بينما فى لقاح أسترازينيكا 3 شهور.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: عندما يتلقى الشخص الجرعة الأولى، يتم بعدها إعطاء جرعة منشطة والتي بدورها تعمل على زيادة نسب الأجسام المضادة التى تواجه الفيروس، وحتى الآن اللقاحات تعطي وقاية 6 أشهر، ولكن المستهدف والمتوقع أن يعطي وقاية لمدة عام".
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 

الصحة

لقاح كورونا

الجرعة الثانية

لقاح سينوفارم

اليوم السابع بلس

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