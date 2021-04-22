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التضامن تعلن صرف الدعم الاستثنائى لـ2696 مرشدا سياحيا تخلفوا عن المواعيد الأحد

الخميس، 22 أبريل 2021 10:12 ص
التضامن تعلن صرف الدعم الاستثنائى لـ2696 مرشدا سياحيا تخلفوا عن المواعيد الأحد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأحد المقبل صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2.696 مرشد سياحي من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولي أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، حيث من المقرر أن يتم الصرف من خلال مكاتب البريد لمدة شهر من تاريخ بدء الصرف.
 
كانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.
 
وصرحت وزيرة التضامن بأن الدفعة الأولي تم صرفها في سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية في فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد لافته الى إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتي استجابة للتظلمات التي تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف في المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم في الدعم أو الذهاب الي مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.
 
وأكدت على أن الدولة حريصة علي توفير كافة وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات وخاصة فى وقت المحن.
 
وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلي الموقع الالكتروني وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg.
 
وتأتي مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.

التضامن

صرف الدعم الاستثنائي للمرشدين

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