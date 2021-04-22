شروط إضافة المواليد الجديدة للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، أهمها إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا، وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، فى تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هى استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا لشروط إضافة المواليد الجديدة للأسر الأولى بالرعاية ببطاقات التموين فى نقاط محددة كما يلى:
1. إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وهم لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا.
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