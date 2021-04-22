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الصحة: توزيع مصابى كورونا على المستشفيات حسب حالتهم الصحية ونسب إشغال الأسرة

الخميس، 22 أبريل 2021 02:29 م
الصحة: توزيع مصابى كورونا على المستشفيات حسب حالتهم الصحية ونسب إشغال الأسرة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان تشكيل غرف عمليات مركزية بمديريات الشؤن الصحية خاصة التى تعانى من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا التوزيع المرضى بين المستشفيات حسب حالتهم الصحية ووفقا لنسب إشغال المستشفيات.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن هذا الإجراء يساهم في تحقيق التوازن في القدرة الاستيعابية لجميع المستشفيات، وذلك بعد رصد زيادة تردد المواطنين على مستشفيات دون أخرى.
 
ودعت المواطنين للتردد علي المستشفيات حال ظهور أعراض كوروناو وجهت بتكثيف حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمحافظات مؤكدة أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي للحالات الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 

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