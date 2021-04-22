اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 03:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة للمواطنين: توجهوا للمستشفى عند الشعور بأعراض كورونا أو اتصلوا بـ105

الخميس، 22 أبريل 2021 02:16 م
الصحة للمواطنين: توجهوا للمستشفى عند الشعور بأعراض كورونا أو اتصلوا بـ105 فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف المرور من العلاج الحر بشكل دوري على المستشفيات الخاصة لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا.
 
وأكدت الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الطب الوقائى بمديريات الشئون الصحية سيقوم بتكثيف كافة الإجراءات والأنشطة الوقائية على مستوى المحافظات خاصة أنشطة الترصد والتقصى للحالات ومتابعة وبائيات المرض،  وإعداد الخرائط الوبائية والتوزيع الجغرافى لانتشار الإصابات.
 
وناشد المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية التردد على مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" للاستفادة من الخدمات المقدمة بها بالمجان والاطمئنان على حالتهم الصحية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين خلال مواجهة الجائحة، وعدم الإصابة بالأعراض الشديدة للفيروس، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية، مناشدا المواطنين من الفئات المستحقة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.
 
وناشد ايضاالمواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا  التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان ، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات وتوجيهه إلى أقرب مستشفى.
 
 

الصحة

كورونا

لقاح كورونا

كبار السن

المبادرات الرئاسية

اعراض كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تكشف فائدة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 أبريل 2021 12:23 م

"الصحة" تسجل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة وخروج 435 متعافيًا

الخميس، 22 أبريل 2021 01:32 ص

الصحة: لم نرصد أى إصابة بجلطات أو أعراض خطرة بين الحاصلين على لقاحى سينوفارم واسترازينكا.. جميع اللقاحات آمنة وتخضع للفحص والتحليل الدقيق.. والصحة العالمية: اللقاحات فاعلة بنسب تصل لــ 90 %

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:54 م

وزيرة الصحة: زيادة عدد المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا بسوهاج لـ17

الأربعاء، 21 أبريل 2021 11:12 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة