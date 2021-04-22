الصحة للمواطنين: توجهوا للمستشفى عند الشعور بأعراض كورونا أو اتصلوا بـ105

كتب وليد عبد السلام

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف المرور من العلاج الحر بشكل دوري على المستشفيات الخاصة لمتابعة الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا

وأكدت الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الطب الوقائى بمديريات الشئون الصحية سيقوم بتكثيف كافة الإجراءات والأنشطة الوقائية على مستوى المحافظات خاصة أنشطة الترصد والتقصى للحالات ومتابعة وبائيات المرض، وإعداد الخرائط الوبائية والتوزيع الجغرافى لانتشار الإصابات.

وناشد المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بأهمية التردد على مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" للاستفادة من الخدمات المقدمة بها بالمجان والاطمئنان على حالتهم الصحية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين خلال مواجهة الجائحة، وعدم الإصابة بالأعراض الشديدة للفيروس، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية، مناشدا المواطنين من الفئات المستحقة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وناشد ايضاالمواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان ، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات وتوجيهه إلى أقرب مستشفى.