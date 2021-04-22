اليوم السابع
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الصحة تحذر من الاقتراب ممن يظهر عليهم أعراض العطس والسعال

الخميس، 22 أبريل 2021 04:37 م
الصحة تحذر من الاقتراب ممن يظهر عليهم أعراض العطس والسعال الصحة تحذر من الاقتراب ممن يظهر عليهم اعراض العطس والسعال
كتب وليد عبد السلام

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حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل العطس والسعال، لتجنب الرذاذ الذى قد يحمل فيروس كورونا.
 
يذكر إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
ويشار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 218902 من ضمنهم 164803 حالات تم شفاؤها، و12866 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
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الصحة

كورونا

الجهاز التنفسى

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