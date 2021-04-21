أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: العقار المخالف سيوفر جراجا خاصا لقبول التصالح

إعداد محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:..