اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: العقار المخالف سيوفر جراجا خاصا لقبول التصالح

الأربعاء، 21 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: العقار المخالف سيوفر جراجا خاصا لقبول التصالح وزير التنمية المحلية
إعداد محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، والتى نرصدها كالتالى:..

 
الصحة: 75.4 % نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

الأعلى للجامعات يعتمد نظاما جديدا لتغيير مسار الطلاب بين الكليات بالجامعات الخاصة

التضامن: إنقاذ 6 أطفال أشقاء من الشارع وإلحاقهم بدار رعاية بالقاهرة.. صور

وزير التنمية المحلية: كل عقار مخالف سيوفر جراجا خاصا لقبول التصالح

التعليم: انخفاض شكاوى الطلاب اليوم بالامتحان التقنى للثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2021 وطريقة عقدها ورقيا أم إلكترونيا.. فيديو لايف

التضامن: نسعى لإتاحة سماعات مجانية وفرص تدريب وعمل لأبنائنا من الصم

التموين تمد مخازن شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بالسلع الغدائية واللحوم

 

 


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