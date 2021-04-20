الأوقاف تفتتح 11 مسجدا جديدا بعد انتهاء الصيانة والترميم الجمعة المقبل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة إحلال وتجديد، و3 مساجد بعد صيانتهم وترميمهم وإعادة تأهيلهم بإجمالى 11 مسجدا، يوم، الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1383 مسجدا، منها 1288 مسجدا جديدا إحلالاً وتجديدًا، و95 مسجدًا صيانةً وترميمًا.



وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، لافتة إلى أن المساجد المقرر افتتاحها هى: أولًا : مساجد الافتتاحات: ​مديرية أوقاف سوهاج 1 آل عباس نجع يعقوب - ساقلته



مديرية أوقاف الدقهلية 2 العطيوى – م . الجمالية



مديرية أوقاف كفر الشيخ

3 أحمد بسيونى- عويرة – صندلا كفر الشيخ



مديرية أوقاف الغربية 4 الرحمة – منطقة الإستاد- شارع البحر – مدينة طنطا

جهود ذاتية تحت إشراف سيتم افتتاحه الخميس 22/4/2021



مديرية أوقاف المنوفية 5 التوبة – جزيرة الحجر – مركز الشهداء

6 القلشي- الرمالى – مركز قويسنا

7 الإيمان القبلي- عزبة بريق صنصفط – مركز منوف



مديرية أوقاف الإسكندرية 8 العزيز الرحيم- إدارة الرمل

جهود ذاتية تحت إشراف

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم : ​مديرية أوقاف سوهاج 9 آل جاد الله – أولاد نصير -سوهاج

مديرية أوقاف قنا 10. جاد عبد الرحيم – القلمينا - الوقف