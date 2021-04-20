التعليم تحيى أسبوع الأصم العربى و12000 من ذوى الإعاقة السمعية ترعاهم الوزارة

كتب محمود طه حسين

تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في إحياء أسبوع الأصم العربي في دورته الـ46 خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل الحالي، بهدف تسليط الضوء ورفع الوعي بالحقوق الأساسية كتوعية في مجال دعم الصم وضعاف السمع.



وتحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة حيث تقدم الخدمة التعليمية لعدد 12000 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع فى جميع المراحل الدراسية موزعين على عدد 192 مدرسة وفصل ملحق للصم وضعاف السمع وتغطى جميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت الوزارة أن 4500 معلم ومعلمة متخصصين في التعامل مع الطلاب الصم يشاركون في تعليمهم من خلال البعثة الداخلية لمعلمي الصم أو تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين والخاص بمعلمي التربية الخاصة (إعاقة سمعية) ومعظمهم حاصلين على دراسات عليا في التربية الخاصة.



وأكدن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فى عام 2016 تم إطلاق مبادرة "أنا أصم من حقي أن تفهمني" واستقدام 2 من موظفي خدمة المواطنين لتعليمهم لغة الإشارة للتعامل مع الصم وضعاف السمع وتم تدشين تلك المبادرة في جميع المحافظات من خلال إدارات التربية الخاصة التابعة في جميع المديريات، كما تم فى عام 2016 اعتماد أول قاموس إشاري موحد للصم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضحت الوزارة انه في عام 2017 تم إصدار القرار الوزاري 252 الذي أتاح دمج الطلاب ضعاف السمع وزارعي القوقعة في مدارس التعليم العام والفنى والبالغ عددهم هذا العام 4143.. كما تم إصدار القرار الوزاري 291 والذي أتاح مشروع رأس المال والإنتاج لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع.



وتابعت: في عام 2018 تم إعداد أكبر قاموس إشاري موحد للصم ويضم 10000 كلمة باللغة العربية والإنجليزية والهجاء الأصبعي ولغة الشفاه بالتعاون مع مطرانية ببا والفشن وسمسطا، وفي عام 2018 تم اعتماد 54 مدرب للغة الإشارة واعتماد 1500 مترجم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية المهنية للمعلمين.



ولفتت الوزارة إلى أنه خلال عامى 2019 و2020 افتتاح 11 فصل في 6 محافظات لتأهيل ذوي الإعاقات السمع بصرية وحصل معلمي تلك الفصول على تدريب أمريكي رفيع المستوى، كما تم تقديم الدعم التكنولوجي لجميع مراحل مدارس الصم وضعاف السمع (المتمثل فى أجهزة حاسب آلي وبرنترات وداتا شو) وزيادة تجهيز المرحلة الثانوية بالسبورات الذكية واسطوانات تعليمية محمل عليها المنهج الدراسي من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وقالت الوزارة: تم عقد بطولات رياضية في ألعاب كرة القدم الخماسية وكرة السلة وألعاب القوى وتنس الطاولة والمسرح والرسم والمشغولات الفنية وأوائل الطلبة لجميع طلاب وطالبات مدارس الصم وضعاف السمع على مدار الأعوام السابقة بدء من 2016 وحتى تاريخه، كما تم تتويج نجاح تلك البطولات بإقامة المنتدى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج في شرم الشيخ برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويعد ذلك أول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم المصرية عام 2018.



وذكرت الوزارة انه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إنشاء أكبر صرح لذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقات السمعية والذهنية والتوحد ويشمل عيادات لزرع القوقعة ووحدات للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وذلك بمدينة العاشر من رمضان تحت اسم مركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة، وعام 2020 تم الانتهاء من إعداد مواءمة لمناهج 2.0 للصم وضعاف السمع بالتعاون مع منظمة يونيسف وأكبر كلية متخصصة في الشرق الأوسط في مجال الإعاقة كلية علوم الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق وعدد من الخبرات الدولية.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم إتاحة لغة الإشارة ببنك المعرفة، حيث تم إتاحة مكتبة خاصة بذوي الاحتياجات السمعية والبصرية، حيث ضمت قصصًا مسموعة، ومصورة ومترجمة في الوقت نفسه إلى لغة الإشارة.