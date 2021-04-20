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الصحة تؤكد صلاة التراويح مفيدة لمريض السكر

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 08:05 م
الصحة تؤكد صلاة التراويح مفيدة لمريض السكر انفوجراف وزارة الصحة حول صلاة التراويح
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة انفوجراف حول أهمية صلاة التراويح بالنسبة لمريض السكر، مؤكدة أن صلاة  التراويح تعتبر رياضة بسيطة ومهمة لمريض السكر، لأنها تعزز صحة الجسم.
 
وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزم بالإجراءات الاحترازية أثناء الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح وهى: 
- ابتعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر 
- قم بأخذ سجادة الصلاة الخاصة بك 
- لا تنسى تطهير يديك باستمرار
-ارتداء الكمامة
 
وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت وجود ارتفاعات يومية فى أعداد الإصابات بقيروس كورونا يصل قراية الـ 10% يوميا محذرة من التجمعات العائلية في شهر رمضان، مؤكدة أن الزحام وعدم التباعد والتزاور يرفع فرص نقل العدوى مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
 
وحذر الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من التجمعات العائلية خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه يجب الالتزام بكل إجراءات مكافحة العدوى، التى منها الكمامة والتباعد وتطهير الأسطح وغسيل اليد مشيرا إلى أنه يجب الذهاب فورا للمستشفيات عن الشعور بأعراض حتى وإن كانت بسيطة على أن بحدد الطبيب خطة العلاج.
 
وكشف الدكتورعلاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن السبب فى ارتفاع مصابى فيروس كورونا في عدد من المحافظات خاصة الصعبد بسبب عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية في الأفراح والمناسبات المختلفة.
انفوجراف وبوست وزارة الصحة
انفوجراف وبوست وزارة الصحة

 

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الصحة

صلاة التراويح

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