الرى تشن حملة ببنى سويف لإزالة تعديات على مسطح 7150 مترا مربعا

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببنى سويف، بوزارة الرى حملة لتنفيذ 8 قرارات ازالة على مسطح اجمالى 7150 م2، عبارة عن 5 قرارات ردم على مسطح 5600 م2 و 3 قرارات مبانى على مسطح 1550 م2.



وتشن الإدارات العامة للري وحماية النيل على مدار الساعة حملات خلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات في مهدها.

ويتم بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، والمضى قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات العسكرية حيث يوجد مخالفات ردم بمجري النيل موجودة منذ عشرات السنين و صدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.