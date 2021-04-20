التضامن: إنقاذ 6 أطفال أشقاء من الشارع وإلحاقهم بدار رعاية بالقاهرة.. صور

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى ، التابع للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، للتعامل مع البلاغ الوارد للوزارة والذى يفيد بوجود 6 أطفال معرضين للخطر بالقاهرة.

وعلي الفور بدء الفريق بالتحرك واتخاذ الاجراءات اللازمة لانقاذ الاطفال وقد تبين من دراسة الحالة ان هناك 6 اطفال اخوات من اسرة واحدة 4ابناء وطفلتين وهم (أ. ب ) 6سنوات و ( ف .ب) 12سنة و (ن.ب) 10سنوات و(ع.ب)13 سنة وبنتان وهما (ش.ب)10سنوات (أ.ب)14 سنة معرضين للخطر يقيمون مع عمتهم بشبرا الخيمة مع اطفالها وعدم وجود الزوج ايضا لعدم تواجد الاب بسبب ظروف اجتماعية وتركت الام الابناء ولم يستدل احد من ذويها على مكان سكنها.

وتواصل الفريق مع عمة الاطفال لمقابلتها بالوحدة المتنقلة لجمع المعلومات عن الاطفال وتقديم الخدمات للابناء الستة وتم عمل جلسات اجتماعية ونفسية مع الاطفال بعد ممارسة عدد من الانشطة المستهدفة مع الاطفال والتأكد من سلامة الصحة النفسية والقوى العقلية للاطفال.

وتم مقابلة عمة الاطفال الستة بصحبة الاطفال وابدت العمة رغبتها في ايداع الاطفال باحدى دور الرعاية نظرا لسوء الحالة المادية وعدم قدرتها على رعاية الاطفال حيث ان العمة لديها بنت وولد فهي مسئولة عن رعاية ثماني اطفال كما ان زوجها غير موجود و نظرا لسوء الحالة الاقتصادية لها فإنها غير قادرة على رعايتهم والحاقهم بالتعليم.

وعمل فريق ادارة الحالة بالبرنامج على زيارة اسرية بمقر اقامة الاطفال وعمل دراسة حالة للاسرة والتأكد من صحة البيانات وخلص تقريرادارة الحالة ان الاطفال معرضين لخطر التسرب من التعليم وان عمتهم غير قادرة على إعالة 8 اطفال نظرا لسوء الحالة المادية لها وعمل الفريق على توفير مأوى امن للاطفال واعادة دمجهم بالتعليم مرة اخرى، كما سيقوم فريق ادارة الحاله بالعمل على تقديم الدعم المناسب للاسرة للعمل على اعادة الابناء للجوالاسرى من جديد.

وتم اصطحاب الاطفال لمستشفي امبابة العام لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة والتأكد من خلو الاطفال من الامراض المعدية وعمل تحليل كورونا وعلي الفور تم ايداع الاطفال الستة في جمعية رسالة ويتم حاليا متابعة الاطفال الستة لاعادة دمجهم للتعليم مرة اخرى.