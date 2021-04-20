انتظام صرف النفقة من بنك ناصر للفئات المستحقة عن أبريل بقيمة 72 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

يواصل بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة البنك صرف النفقة لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية عن شهر أبريل الجارىً، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمنع التزاحم، وذلك فى إطار تخفيف العبء على مستحقى النفقة.



ويقوم صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر بصرف 72 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتي 28/2/2021 ، 417 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 262 ألف حكم قضائي، وأن الصرف سيكون متاح فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 96 فرعا أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزى على العملاء فى حالة السحب من أى ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى كما تتم إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء، بما يُسهم فى تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلى بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ الإجراءات الاحترازية .







