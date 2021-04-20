التعليم: انخفاض شكاوى الطلاب اليوم بالامتحان التقنى للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن حجم المشكلات والأخطاء التقنية فى الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة تراجع وانخفض اليوم فى ثان أيام التجربة التقنية والفنية للامتحانات، موضحة أن هناك رصد لكل الخطوات الفنية والتقنية التى مر بها الامتحان، موضحا أن من أسباب تراجع الأخطاء أو شكاوى الطلاب من الامتحان اليوم هو دخولهم من على كابل الفايبر الموجود فى كل مدرسة.



وأضافت المصادر فى تصريح خاص أن الوزارة تحدد وبدقة أى مشكلة أو عائق يظهر أثناء أداء الطلاب للامتحانات مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى يرسلها الطلاب على موقع الوزارة حول الامتحانات لتلاشى عدم تكرارها فى الاختبارات المقبولة سواء الخميس المقبل أو امتحانات مايو ويونيو.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت إن امتحانات الثانوية العامة اليوم الثلاثاء التجريبية الأولى للثانوية العامة يخص طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة انترنت عن طريق الفايبر حيث يتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، أما الطلاب الآخرون يذهبوا يوم الخميس حيث نختبر الشرائح الموجودة بأجهزة التابلت فقط.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تـسليـم أكــواد جلسات الامتحان التقنيى للمدارس الثانوية العامة، التى تعقد يومي 20 و22 ابريل الجارى، حيث أكدت الوزارة، أنه تـم إتــاحــة تـسليــم أكـــواد جلسات الامتحان التجريبى التـقنـي، ويتـم الإعلان عن أكواد الجلسات الخاصة بكل يوم على التطبيق الخاص بكل مدرسة ضماناً لعدم الدخول على الامتحان من خـارج المدرسة.



