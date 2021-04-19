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أخبار × 24 ساعة..بيان للصحة: وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين بحادث "قطار طوخ"

الإثنين، 19 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..بيان للصحة: وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين بحادث "قطار طوخ" حادث قطار طوخ
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها وزيرة الصحة: توافر مخزون كاف من للأدوية والمستلزمات الطبية لمصابى قطار طوخ، والرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ.

 

بيان للصحة: وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث "قطار طوخ"

الصحة: معظم إصابات حادث قطار طوخ تتراوح بين كسور وجروح قطعية

المفتى: الأولى إخراج قيمة الزكاة مادية وأفضل أوقاتها آخر غروب شمس من رمضان

وزيرة التضامن تتعهد بتقديم كافة سبل الدعم والتعويضات لمتضررى حادث قطار طوخ

وزيرة الصحة :توافر مخزون كاف من للأدوية والمستلزمات الطبية لمصابى قطار طوخ

الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

توجيهات رئاسية بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات.. اعرف التفاصيل

الرئيس السيسي يوجه باستمرار برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لكورونا

التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على منظومة التحديثات الخاصة بالتابلت

غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 41 درجة

الأرصاد: نشاط لمنخفض السودان الموسمى لأول مرة بالربيع والحرارة ترتفع لـ40 درجة

قناة السويس تنفى صحة المعلومات المتداولة عن نتائج تحقيقات حادث السفينة إيفرجيفن

الصحة تطلق برامج لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة فى 10 محافظات

الصحة: فحص 8.4 مليون طالب بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم


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قطار القليوبيه

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