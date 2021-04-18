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الصحة: معظم إصابات حادث قطار طوخ تتراوح بين كسور وجروح قطعية

الأحد، 18 أبريل 2021 08:08 م
الصحة: معظم إصابات حادث قطار طوخ تتراوح بين كسور وجروح قطعية وزارة الصحة
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزيرة الصحة، إنه جرى نقل المصابين في حادث قطار القليوبية إلى مستشفيات بنها التعليمى وقليوب التخصصى وبنها الجامعى، موضحا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وجهت بنقل 3 مصابين في حادث قطار طوخ إلى مستشفى معهد ناصر، حيث يحتاجون إلى بعض الجراحات الدقيقة.

وأضاف المتحدث باسم وزيرة الصحة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه جرى نقل الـ3 حالات بالفعل إلى معهد ناصر، وهم سيدخلون إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحات اللازمة وباقى الإصابات الناجمة عن حادث قطار طوخ تتراوح بين إصابات كسور وجروح قطعية.

وتابع المتحدث باسم وزيرة الصحة، أن كل الحالات التي جرى عمل الفحوص والآشعة المقطعية تبين بعدها أن معظم الحالات إصابات بسيطة إلى متوسطة، وهناك حالات قليلة جدا حالاتهم خطيرة.

وأوضح المتحدث باسم وزيرة الصحة، أن وزيرة الصحة تواجدت مع جميع المصابين، وأجرت زيارات إلى مستشفيات بنها للتأمين الصحى وبنها التعليمى وقليوب التخصصى، حيث تفقدت جميع المشتفيات وتفقدت أحوال المصابين والتأكد من أنهم يتلقون كافة أنواع الرعاية.


الصحه

خالد مجاهد

قطار طوخ

هاله زايد

حادث قطار طوخ

الدقهلية

اليوم السابع بلس

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