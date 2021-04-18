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التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على منظومة التحديثات الخاصة بالتابلت

الأحد، 18 أبريل 2021 03:43 م
التعليم: 574 ألف طالب بالثانوية دخلوا على منظومة التحديثات الخاصة بالتابلت طلاب الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح تجربة الاختبار التقني التجريبي الأول لطلبة الثانوية العامة في يومه الأول، كأول تجربة لقياس كفاءة الشبكات الداخلية بالمدارس وخطوط الربط" الفايبر"، لرصد جميع الملاحظات والعمل على حلها.
 
وأوضحت الوزارة أن 574 ألف طالب/طالبة استطاعوا الدخول على منظومة التحديثات الخاصة بأجهزة التابلت للتأكد من سلامتها وفحصها، فضلاً عن إجراء اختبارات تقنية للخوادم الموجودة بالمدارس"local" وكذلك المتاحة على "cloud" الحوسبة السحابية، مع قياس كفاءة شرائح البيانات "4G"، الموجودة لدى الطلاب، إضافة إلى التأكد من صلاحية التابلت ووصول التحديثات، وحل أى مشكلات فى الأجهزة عن طريق فريق الدعم الفنى الموجود فى المديريات التعليمية.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استمرار عملية فحص أجهزة الطلاب والشبكات خلال اليوم الثاني والثالث للاختبار، والمقرر عقدها يومي 20 و22 أبريل الجاري، للوصول إلى أفضل أداء خلال امتحان نهاية العام.
 
وبينت الوزارة، أن الهدف من الاختبار التجريبي الحالي ليس نوعية الأسئلة أو الجزء الأكاديمي وإنما الاطمئنان على التابلت وبمثابة محاكاة للأدوات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجستي من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها.
 
وحقق اليوم الأول الأهداف المرجوة منه بالكامل وتستكمل الوزارة العمل أيام الثلاثاء والخميس القادمين للوصول إلى افضل الحلول التقنية لأداء الامتحانات النهائية.
 
ومن المهم أن يستخدم الطلاب الشرائح التعليمية والتأكد من شحنها قبل الحضور في الامتحانات القادمة.
 

التربية والتعليم

الامتحان التجريبى

الثانوية العامة

الاختبار التجريبى للثانوية العامة

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