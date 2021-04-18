المفتى: الأولى إخراج قيمة الزكاة مادية وأفضل أوقاتها آخر غروب شمس من رمضان

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، إن زكاة الفطر كانت تخرج طعاما خلال أيام النبي صلي الله عليه وسلم، حيث إن مقدار الزكاة 2 كيلو ونصف من القمح أو الأرز، موضحا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة وليس المال.



وأضاف مفتى الجمهورية، خلال برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على قناة صدى البلد، أنه من الأولى إخراج قيمة الزكاة مادية لأن الظرف وحاجة الناس قد تغيرت، مشيرا إلى أن أفضل وقت لإخراج الزكاة آخر غروب شمس من شهر رمضان، حيث إن هذا أفضل الأوقات.



وأوضح الدكتور شوقى علام، أن زكاة الفطر العام قُدرت بـ15 جنيها للفرد، مؤكدا ضرورة ألا تقل عن 15 جنيها وفي حالة زيادتها على هذا المبلغ يكون لك بالأجر، واصفا كرم النبي صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان وخلال باقي أشهر العام بأنه أجود بالخير من الريح المرسلة.



ولفت مفتى الجمهورية، إلى أن السيدة عائشة أم المؤمنين كانت تنفق طيلة نهارها خلال شهر رمضان حتى أنها في إحدى المرات نسيت إفطارها وأنفقته على الفقراء والمساكين.