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الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

الأحد، 18 أبريل 2021 05:42 م
الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ حادث القطار
كتبت هند مختار

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  ‎كلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ‏بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها كلا من: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية ‏الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج عدد 4 عربات من القطار رقم 949 ‏المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل فى ‏هذا الشأن‎. ‎

 

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالى والصحة، بتفقد ‏المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدا على تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة ‏للمصابين، فيما تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من الحادث‎.‎


حادث قطار طوخ

الحكومة

مصطفى مدبولى

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