الأرصاد: نشاط لمنخفض السودان الموسمى لأول مرة بالربيع والحرارة ترتفع لـ40 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن نشاط لمنخفض السودان الموسمى لأول مرة خلال فصل الربيع، معلنا ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على جنوب البلاد بوجه خاص.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تصل إلى أكثر من 40 درجة ليسود طقس شديد الحرارة، كما يدفع المنخفض كميات من الرطوبة الاستوائية، يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير على جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الأحد يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب البلاد، ومع غدا الاثنين تزداد فرص سقوط الأمطار على جنوب البلاد خاصة شرق المجرى الملاحى وسلاسل جبال البحر الاحمر .

ومع يوم الثلاثاء تزداد فرص الامطار بشكل أكبر على مناطق من جنوب البلاد ولكن تبقى فى مجملها خفيفة بسبب الرطوبة السطحية ضعيفة ولكن ارتفاع درجات الحرارة يعمل على تكثف السحب.

ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة كافة الأنحاء نهار معتدل ليلا.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.