اليوم السابع
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الرئيس السيسي يوجه باستمرار برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لكورونا

الأحد، 18 أبريل 2021 05:38 م
الرئيس السيسي يوجه باستمرار برامج التوعية بالإجراءات الاحترازية لكورونا خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذى انتهجته الدولة على مدار جائحة كورونا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.


السيسي

كورونا

وضع كورونا في مصر

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