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وتؤكد التحقيقات مازالت مستمرة..

قناة السويس تنفى صحة المعلومات المتداولة عن نتائج تحقيقات حادث السفينة إيفرجيفن

الأحد، 18 أبريل 2021 01:02 م
قناة السويس تنفى صحة المعلومات المتداولة عن نتائج تحقيقات حادث السفينة إيفرجيفن السفينة إيفرجيفن
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قالت هيئة قناة السويس، في بيان لها، إنه تعليقًا على ما تم نشره على بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، بشأن إعلان تفاصيل تتعلق بنتائج تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ، تنفى هيئة قناة السويس صحة ما تم نشره من معلومات جملة وتفصيلًا، مؤكدة على أن التحقيقات مازالت جارية حتى الآن، وذلك بالتوازى مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

 

وأهابت هيئة قناة السويس بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة والمصادر غير الرسمية والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة، والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة www.suezcanal.gov.eg .

 

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أكد فى بيان سابق الخميس، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN ، ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

 

وأكد الفريق ربيع، على أن الهيئة لاتدخر جهدًا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليًا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

 

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

 


التحفظ على السفينه ايفرجيفن

السفينة الجانحة

تعويم السفينة الجانحة

قناة السويس

EVER GIVEN

السفينة البنمية

سفينة قناة السويس

نجاح تعويم السفينة الجانحة

أسامة ربيع

نجاح تعويم السفينة البنمية

مناورات تعويم السفينة الجانحة

شد السفينة الجانحة

إيفر جيفن

ايفر جيفن

اسامه ربيع

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