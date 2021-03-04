حصاد الوزارات.. الصحة تبدأ اليوم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

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حصاد الوزارات.. الصحة تبدأ اليوم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كوروناالخميس، 04 مارس 2021 05:00 م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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