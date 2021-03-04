حصاد الوزارات.. الصحة تبدأ اليوم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.



التعليم: 99.69% من طلاب الثانى الثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية



الرعاية الصحية: بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا ببورسعيد



الأرصاد: ارتفاع حاد بدرجات الحرارة ونناشد الحذر فى تخفيف الملابس.. فيديو



الصحة تجرى 430 تحليل "pcr" لفرق بطولة كأس العالم للرماية



غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22



انتظام لجان الامتحان المجمع لطلاب الثانى الإعدادى فى المدارس



السكة الحديد تستقبل 22 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية اليوم



الصحة تبدأ اليوم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا



97.6 % نسبة حضور طلاب الصف الثانى الإعدادى فى امتحان الفصل الدراسى الأول



77.1 % نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية



التضامن: دور لرعاية المسنين وأطفال الأيتام بمجمع الخدمات المتكاملة فى بنى سويف



الأوقاف تعلن إجراء مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة من خريجى اللغات والترجمة



التأمينات تؤكد على المنافذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات مارس



وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة فى بنى سويف

