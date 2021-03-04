التضامن: دور لرعاية المسنين وأطفال الأيتام بمجمع الخدمات المتكاملة فى بنى سويف

كتب مدحت وهبة

وضعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، يرافقها الدكتور محمد هانى، محافظ بني سويف حجر الأساس لمشروع الخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف.

ويقام المجمع على مساحة 3500 متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومى وكريمى النسب و الأطفال بلامأو ى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض.

كما ستطلق نيفين القباج قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوي مقدمة من إحدى المؤسسات من مقر مجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف للأطفال والكبار بلا مأوي، حيث تضم القافلة 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية ، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلامأوي رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بتسليم 16 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم إحدى المؤسسات، بالإضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من إحدى الجمعيات.