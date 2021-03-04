التأمينات تؤكد على المنافذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات مارس

كتب مدحت وهبة

‎أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، على المنافذ التابعة لها ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال صرف معاشات شهر مارس، حتى تتمكن الشريحة الثانية من صرف المعاشات، لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، حتى 2000 جنيه، وفق جداول منظمة، منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة، كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كل المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎