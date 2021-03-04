الأوقاف تعلن إجراء مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة من خريجى اللغات والترجمة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة المعينين من خريجى كلية اللغات والترجمة "لغة سواحلية"، لـ " الإيفاد الدائم لغات" لعام 2021م، على أن تقدم الطلبات على موقع الوزارة "أوقاف أون لاين" فقـط.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن تقديم الطلبات اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان ولمدة أسبوع، ويتحمل المتقدم وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أى بيانات غير صحيحة، على أن يتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات المرحلتين الأولى والثانية على موقع الوزارة، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها، وتقديمها إلى جهة الاختبار.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إجراء الاختبارات بديوان عام الوزارة على مرحلتين: الأولى تحريرية، والثانية شفوية للناجحين فى الاختبارات التحريرية.

وفى سياق متصل حددت الوزارة موعد الاختبار التحريرى لمسابقة الإيفاد الدائم للأئمة، وذلك يوم السبت المقبل 6 مارس المقبل، بمقر مسجد النور فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول الاختبار إلا بطاقة الرقم القومى، وإفادة من المديرية التى يعمل بها أو الديوان العام بأن المتقدم منطبق عليه شروط المسابقة، وتم وضع شروط المسابقة التى يجب أن تنتطبق على المتقدمين ومن بينها أن يكون مسكناً على درجة مالية بالموازنة، أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية فى قطاع الدعوة لا تقل عن ست سنوات للمعينين فى محافظاتهم، ولا تقل عن 5 سنوات للحاصلين على الماجستير، و 4 سنوات للحاصلين على الدكتوراه ، ولا تقل عن 3 سنوات للمعينين خارج محافظاتهم .