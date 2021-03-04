اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع حاد بدرجات الحرارة ونناشد الحذر فى تخفيف الملابس.. فيديو

الخميس، 04 مارس 2021 03:05 م
الأرصاد: ارتفاع حاد بدرجات الحرارة ونناشد الحذر فى تخفيف الملابس.. فيديو طقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية وزيادة فى فترات سطوع الشمس وانعدم فرص سقوط الأمطار مع ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء وذلك خلال الأيام المقبلة.
 
 
وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يبدأ غدا ويصل ذوته الثلاثاء والأربعاء حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 29 درجة .
 
وأشار شاهين، إلى أن الظاهرة الجوية التى ستؤثر على البلاد الفترة المقبلة هى الشبورة، ولكن لن يكون لها تأثيرا ملحوظا، مناشدا المواطنين القيادة بهدوء، واتباع تعليمات المرور أثناء الشبورة،  فضلا عن الحذر فى تخفيف الملابس، خاصة وأنه لازال متبقى على انتهاء الشتاء حوالى أسبوعين، ومن الوارد حدوث انخفاض فى درجات الحرارة مرة أخرى .
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا  الجمعة، ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس  معتدل  على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد،  أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد ،  وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
 
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة،  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس درجة الحرارة

حالة الطقس الان

الطقس في القاهرة اليوم

حالة الطقس اليوم فى القاهرة

حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية

امطار اليوم

امطار القاهرة

امطار الاسكندرية

هل يوجد امطار اليوم

طقس اليوم

طقس الاسكندرية

طقس القاهرة

طقس الان

طقس مصر

طقس الاربعاء

الطقس فى الجيزة

طقس الجيزة

أمطار اليوم

سقوط امطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز التنبؤ يتوقع عدم سقوط أمطار على القاهرة والمحافظات الجمعة والسبت

الخميس، 04 مارس 2021 02:17 م

طقس ربيعى بالإسكندرية بعد هدوء الرياح وتوقف الأمطار.. فيديو وصور

الخميس، 04 مارس 2021 01:58 م

حاله الطقس اليوم .. أمطار وشبورة فى خريطة الظواهر الجوية خلال 48 ساعة

الخميس، 04 مارس 2021 11:15 ص

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وأمطار ببلطيم ودمياط.. والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الخميس، 04 مارس 2021 08:00 ص

أمطار على 7 مناطق وطقس شديد البرودة.. والأرصاد تحذر من الشبورة "فيديو"

الخميس، 04 مارس 2021 01:06 ص

أمطار ورياح وأجواء باردة تضرب الإسكندرية للمرة الثانية خلال اليوم.. فيديو

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة