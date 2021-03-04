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السكة الحديد تستقبل 22 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية اليوم

الخميس، 04 مارس 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستقبل 22 عربة روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية اليوم عربات السكة الحديد الجديدة - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تستقبل هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، دفعة جديدة من العربات الروسية المتعاقد عليها مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية، قادمة بحرا عبر ميناء الإسكندرية، حيث تضم 22 عربة ذات تهوية ديناميكية (عادية).
 
ووصل حتى الآن من الصفقة 260 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية، وجرى الدفع بها تباعا على الخطوط الرئيسية.
 
وتستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتعمل على إدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريًا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.
 
وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يجرى تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

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