الصحة تبدأ اليوم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

تبدأ وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مركز صحة القطامية.

وقال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان،أن المواطنين المقرر تطعيمهم اليوم هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمى، للتوجه إلى المستشفى، وموعد التطعيم سيتم البدء بهم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى، أن الموقع الإلكترونى ما زال مفتوحا، وسيظل مفتوحا أمام جميع المواطنين، حيث سجل حتى الآن، نحو 157 ألف مواطن.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، إنه لا يوجد تفرقة بين أى مواطن وآخر كل اللقاحات آمنة وفعالة، ونؤكد أن الأعراض الجانبية للقاحات بسيطة، ولا تتطلب الذهاب إلى الطبيب، فهى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة: المستشفيات ، مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى وجود أماكن ومراكز مجهزة، لاستقبالهم وفرق طبية لإرشادهم منذ دخول المستشفيات وحتى التطعيم بأول جرعة، وإبلاغهم بموعد الجرعة الثانية للقاح، وكيفية المتابعة اليومية على مدار 21 يوما، حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.