وزيرة التضامن تضع حجر الأساس لمجمع الخدمات المتكاملة فى بنى سويف

كتب مدحت وهبة

تجرى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة الاجتماعي، اليوم الخميس، زيارة إلى محافظة بني سويف، وسوف تلتقي الدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف في ديوان عام المحافظة في بداية الزيارة، حيث من المقرر أن تفتتح الوزيرة المرحلة الأولى لدار الأيدى الأمينة لرعاية الفتيات ببني سويف.

وتشهد الزيارة وضع حجر الأساس لمشروع الخدمات المتكاملة بمحافظة بني سويف والذي يقام علي مساحة 3500 متر ، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوى، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومى وكريمى النسب والأطفال بلامأوى، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، و حضانة نموذجية ، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض.

كما ستطلق نيفين القباج، قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوى مقدمة من إحدى المؤسسات من مقر مجمع الدفاع الاجتماعي ببني سويف للاطفال والكبار بلا مأوي، حيث تضم القافلة 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلامأوي رجال وسيدات على مستوى الجمهورية.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بتسليم 16 دراجة بخارية لذوى الاحتياجات الخاصة، بدعم إحدى المؤسسات، بالاضافة إلى تسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من إحدى الجمعيات.