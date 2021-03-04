اليوم السابع
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77.1 % نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

الخميس، 04 مارس 2021 04:01 م
77.1 % نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب التعافي من فيروس كورونا في مستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية 77.1 % بعد تسجيل 142155 حالة حتى الأن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا  بعد ثبوت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا، لافتا إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 184168 من ضمنهم 142155 حالة تم شفاؤها، و10822 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


الصحة

كورونا

الصحة العالمية

مستشفيات العزل

تطبيق صحة مصر

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