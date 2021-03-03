أخبار × 24 ساعة.. التعليم: نتيجة طلاب النقل حتى الإعدادية بدرجات وليست بتقديرات

إعداد محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الحكومة: مصر ستتلقى 300 ألف جرعة جديدة كهدية من لقاح كورونا "سينوفارم"

التعليم: 99% من طلاب الصف الثانى الثانوى أدوا امتحان الفلسفة والأحياء

الرى تتوقع سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية وشمال سيناء

الصحة: 77.2% نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة غدا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

هيئة الدواء تأمر بضبط وتحريز مستحضر "ميبفرين" من الأسواق

وزيرة الصحة: تطعيم 13 مليونا و606 آلاف طفل منهم 11 ألف أجنبى يقيم بمصر

مليونا و988 ألف تلميذ أدوا امتحان الفصل الدراسى الأول بالسادس الابتدائى

القومية للأنفاق: وصول الدفعة السابعة من عربات المترو الكورية مارس الجارى

التأمينات تعلن انتظام صرف معاشات مارس لليوم الثانى

أول صور للطفل المصرى "ريان" بعد نجاح حقنه بأغلى دواء فى العالم بـ34 مليون جنيه

تعرف على أول سيدة أعمال مصرية يونانية تتبرع بـ20 ألف يورو لمبادرة "حياة كريمة"

الصحة تعلن إطلاق 51 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة