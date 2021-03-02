أول صور للطفل المصرى "ريان" بعد نجاح حقنه بأغلى دواء فى العالم بـ34 مليون جنيه

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة ناجية على فهمى، أستاذ أمراض المخ والأعصاب، ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، نجاح عملية تلقى أول طفل مصرى مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكى، الدواء الأغلى سعرا فى العالم ويسمى "زولجينزما zolgensma".

وينشر "اليوم السابع" أول صور للطفل "ريان" بعد إجراء عملية الحقن للطفل، بالدواء الأغلى سعرا فى العالم، حيث استقرت حالة الطفل بعد العملية ويخضع لمتابعة لحظية من الدكتورة ناجية على فهمى، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، والفريق الطبى.

وذكرت الدكتورة ناجية، أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي و لمرة واحدة فقط و قد أنتجته شركة متخصصة في العلاج الجيني و أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هذا الدواء في مايو 2019 و تبلغ قيمة الدواء 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيه مصري.

وأوضحت أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجانا في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها و تضع شروطا لاختيار الأطفال المرضى منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين و أن تكون الطفرة في الجين الأول و عليه تقدمت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس ب 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة باختيار حالة الطفل (ريان) من محافظة الإسكندرية، والذي يتم عامه الثاني بعد أيام.